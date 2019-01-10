THY EuroLeague'in 17. haftasında Olimpia Milan İtalya'da Barcelona Lassa'yı konuk etti. Barcelona Lassa, rakibini deplasmanda 90-85 mağlup etmeyi başardı.Barcelona Lassa bu sonuçla EuroLeague'deki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. İspanyol temsilcisi bu sezonki 10. galibiyetini elde etti.Olimpia Milan ise bu sonuçla EuroLeague'deki 9. yenilgisini aldı.Barcelona Lassa bir sonraki maçında sahasında Panathinaikos'u konuk edecek. Olimpia Milan ise bir sonraki maçında deplasmanda Bayern ile karşılaşacak.