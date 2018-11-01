İspanya Kral Kupası'nda Cultural Leonesa ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Barcelona, 90+1. dakikada Clement Lenglet'in kaydettiği golle Cultural Leonesa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Rövanş mücadelesi 5 Aralık'ta Camp Nou'da oynanacak.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Barcelona, 90+1. dakikada Clement Lenglet'in kaydettiği golle Cultural Leonesa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Rövanş mücadelesi 5 Aralık'ta Camp Nou'da oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın