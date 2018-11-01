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Barcelona kupada son nefeste güldü!

Barcelona, İspanya Kral Kupası son 16 turunda Cultural Leonesa'yı deplasmanda Lenglet'in 90+1. dakikada attığı mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona kupada son nefeste güldü!
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01 Kasım 2018 01:35
İspanya Kral Kupası'nda Cultural Leonesa ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Barcelona, 90+1. dakikada Clement Lenglet'in kaydettiği golle Cultural Leonesa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Rövanş mücadelesi 5 Aralık'ta Camp Nou'da oynanacak.

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