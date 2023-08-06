Barcelona Kessie için Al-Ahli ile anlaşmaya vardı!

Suudi ekibi Al-Ahli, Barcelona forması giyen Franck Kessie için Katalan deviyle anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Barcelona Kessie için Al-Ahli ile anlaşmaya vardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2023 14:56
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli, Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Katalan deviyle el sıkışan Al-Ahli bu transfer için 12 milyon civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Suudi ekibi, Fildişi Sahilli yıldız ile senelik 14 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yaz Katalan devine, Milan'dan bedelsiz olarak transfer olan Kessie, 43 maça çıkıp 3 gol 3 asist kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery