Barcelona Kessie için Al-Ahli ile anlaşmaya vardı!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli, Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Katalan deviyle el sıkışan Al-Ahli bu transfer için 12 milyon civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.



Suudi ekibi, Fildişi Sahilli yıldız ile senelik 14 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



Transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.



Geçtiğimiz yaz Katalan devine, Milan'dan bedelsiz olarak transfer olan Kessie, 43 maça çıkıp 3 gol 3 asist kaydetti.



