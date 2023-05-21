Barcelona kendi evinde kayıp

İspanya La Liga'da sezonun bitimine 3 maç kaldı. Ligin 35. haftasında Barcelona ile Real Sociedad kozlarını paylaştı.



Ligde şampiyonluğu garantileyen Barcelona'nın sahasında Real Sociedad'ı konuk ettiği mücadeleden galip ayrılan taraf konuk ekip oldu.



Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Merino ve 72'de Sörloth kaydetti. Barcelona'nın tek golü ise 90. dakikada Lewandowski'nin ayağından geldi. Bu sonucun ardından Barcelona 85 puanla ligde lider konumda bulunuyor. Real Sociedad ise 65 puanla 4. sırada yer aldı.



