Barcelona karıştı: Messi - Griezmann kavga etti!

İspany La Liga devi Barcelona'da Lionel Messi ile Antoine Griezmann arasında "kavga" çıktığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Barcelona karıştı: Messi - Griezmann kavga etti!
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22 Haziran 2020 16:29
Sevilla ile 0-0 berabere kalan ve La Liga'da liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da "gerginlik" başladı.

Barça'nın süperstarı Lionel Messi'nin, bu yıl birçok kez aralarında sorun olduğu iddiaları olan Antoine Griezmann ile idmanda "kavga ettiği" kaydedildi.

İspanyol basınında yer alan detaylara göre, ciddi anlamda tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular zorlukla ayırdı.

Barcelona'da son dönemde Inter'den Lautaro Martinez'in transferinin gerçekleştirileceği ve Antoine Griezmann'ın Manchester United'a gönderileceği yazılıyordu.



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