Barcelona karıştı: 'Hemen istifa et'

Barcelona'da 20 yıllık kariyerini sonlandırma kararı alan Lionel Messi sonrasında kulüp büyük bir karışıklık yaşıyor.



Barça'da başkan adaylarından Victor Font, Arjantinli yıldızın kararının ardından başkan Bartomeu'ya istifa çağrısı yaptı.



Font açıklamasında, "Bartomeu, hemen istifa et! Tarihin en önemli futbolcusunu elde tutmayı başaramadın. İşte bu yüzden ısrar ediyoruz, Bartomeu istifa etmeli ve hemen seçim yapılmalı" ifadelerini kullandı.



Eski başkanlardan Joan Laporta da, "Messi'yi satmak, tarihi bir hata olur" şeklinde konuştu.



