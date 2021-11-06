La Liga'da 12. hafta mücadelesince Celta Vigo ile Barcelona kozlarını paylaştı.



Estadio de Balaidos'ta oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Katalan temsilcisi, 5. dakikada Ansu Fati, 18'de Busquets ile 37'de Depay ile 3-0 öne geçti. Celta Vigo'da 52 ile 90+5'te Iago Aspas ve 74'te Nolito skoru belirledi.



Barcelona 3-0 öne geçtiği maçta kazanamayarak ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Barcelona'nın yeni teknik direktörü resmen Xavi Hernandez'in yerine bu maçta takımın başında Sergi yer aldı.



Ligin bir sonraki Celta Vigo, Villarreal'i konuk edecek. Barcelona ise Espanyol'u ağırlayacak.





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