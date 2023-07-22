Barcelona - Juventus maçı iptal edildi!

Barcelona, Juventus ile oynanacak hazırlık maçının oyuncuların rahatsızlık yaşaması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona - Juventus maçı iptal edildi!
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22 Temmuz 2023 20:29
İspanyol ekibindeki futbolcuların rahatsızlık yaşaması nedeniyle iptal edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona'nın bu sabaha karşı TSi 5.30'da Levi's Stadyumu'nda Juventus'a karşı oynayacağı hazırlık maçı, birçok oyuncumuzun mide virüsüne yakalanması sebebiyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona, Juventus, Milan ve Real Madrid, Soccer Champions Tour için Amerika'ya gitti. Turnuvanın ilk maçında Barcelona ve Juventus karşılaşacaktı.

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