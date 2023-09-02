Barcelona, Joao Cancelo'yu kiraladı

Barcelona, Manchester City'de forma giyen Portekizli sağ bek Joao Cancelo'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Barcelona, Joao Cancelo'yu kiraladı
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02 Eylül 2023 00:15
İspanya ekibi Barcelona, İngiltere temsilcisi Manchester City'den Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Barcelona Kulübü, 29 yaşındaki Cancelo'nun bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Benfica altyapısında yetişen Cancelo, Valencia, Inter ve Juventus'ta oynadıktan sonra 2019'da Manchester City'ye transfer olmuştu.

Üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Manchester City'de 154 maça çıkıp 9 gol atan tecrübeli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Bayern Münih'e kiralanmıştı.

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