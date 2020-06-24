Barcelona istediğini 2. yarıda aldı

La Liga 31. hafta maçında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Barcelona istediğini 2. yarıda aldı
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24 Haziran 2020 01:04
İspanya La Liga'nın 31. hafta mücadelesinde Barcelona sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken dakikalar 71'i gösterdiğinde sessizlik bozuldu. Lionel Messi'nin asistinde Rakitic topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0'lık Barcelona üstünlüğü ile bitti.

Bu sonuçla Barcelona 68 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Athletic Bilbao ise 42 puanda kaldı.



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