Barcelona istedi, Fernando Sevilla'yı seçti!

Sevilla'nın orta saha oyuncusu Fernando Reges, Barcelona'nın ilgisine rağmen takımda kalmayı tercih etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona istedi, Fernando Sevilla'yı seçti!
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03 Aralık 2021 17:22
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da top koşturan Fernando Reges'in geleceği belli oldu.

Katalan devi Barcelona'nın uzun süredir transferi için uğraştığı orta saha futbolcusu, Sevilla ile olan sözleşmesini uzatmak için görüşüyor.

Fernando ile görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Sevilla Başkanı Jose Castro, "Fernando ile görüşmelerimiz devam ediyor. İki taraf da şu anda çok mutlu. Onun için de en mantıklısı bizimle birkaç yıl daha devam etmesi olacaktır." dedi.

Brezilyalı futbolcunun da Barcelona'ya transfer olmak yerine Sevilla'da kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon Sevilla formasıyla 19 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


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