Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini uzattı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık oalrak forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena'nın Barcelona'daki geleceği belli oldu.



Barcelona Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Inaki Pena ile 2026 yılına dek sözleşme imzalandığı ve oyuncunun sözleşmesinde 400 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin yer aldığını açıkladı.



25 yaşındaki Inaki Pena, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 3 maçta 5 gol yedi, 1 maçta ise kalesini gole kapattı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ