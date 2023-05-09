Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini uzattı

Barcelona Kulübü, genç kalecisi Inaki Pena'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; fcbarcelona.com
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Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesini uzattı
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09 Mayıs 2023 17:25
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık oalrak forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena'nın Barcelona'daki geleceği belli oldu.

Barcelona Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Inaki Pena ile 2026 yılına dek sözleşme imzalandığı ve oyuncunun sözleşmesinde 400 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin yer aldığını açıkladı.

25 yaşındaki Inaki Pena, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 3 maçta 5 gol yedi, 1 maçta ise kalesini gole kapattı.

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