Barcelona ile Juventus'un Messi-Ronaldo atışması

Barcelona ile Juventus'un sosyal medya hesapları arasında Lionel Messi - Cristiano Ronaldo atışması yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona ile Juventus'un Messi-Ronaldo atışması
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29 Ekim 2020 11:32
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Juventus'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından, iki kulübün sosyal medya hesapları arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo üzerinden atışma yaşandı.

Torino'da önemli bir galibiyet alan Barcelona, sosyal medya hesabından Lionel Messi fotoğrafıyla Juventus'a gönderme yaparak "Dünyanın en iyisini sahanızda görebildiğiniz için sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karşılaşmada forma giyemeyen Cristiano Ronaldo'nun ikinci maçta sahada olacağını söyleyen Juventus "Yanlış sözlüğe bakmışsınız. Camp Nou'da size gerçek olanı getireceğiz." sözleriyle, İspanyol ekibine yanıt verdi.



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