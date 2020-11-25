Barcelona, ikinci yarıda açıldı ve turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev'i 4-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, ikinci yarıda açıldı ve turladı!
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25 Kasım 2020 00:53
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev, Barcelona'yı konuk etti.

Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Sergino Dest, 57. ve 70. (p) dakikalarda Martin Braithwaite ve 90+2. dakikada Griezmann kaydetti.

Bu sonucun ardından grupta üst üste 4. galibiyetini alan Barcelona, 12 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Grupta 3. mağlubiyetini alan Dinamo Kiev ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Barcelona, gelecek hafta Ferencvaros deplasmanına konuk olacak. Dinamo Kiev ise Juventus deplasmanına gidecek.



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