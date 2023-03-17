Barcelona için yeni rüşvet iddiası!

Barcelona'nın Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'ya ödemeye yaptığı iddiaları üzerine İspanya'da ortalık karışmıştı. Konuyla ilgili gündemi sarsacak bir iddia daha ortaya atıldı.



Savcılık, Jose Maria Enriquez Negreira'ya yapıldığı iddia edilen ödemeler sonrası yolsuzluk iddiasıyla kulüp, eski başkanları Josep Bartomeu ve Sandro Rosell hakkında soruşturma başlatmıştı.



OĞLUNA DA ÖDEME YAPILMIŞ



El Confidencial'a göre Negreira'nın oğlu Javier Enriquez Romero da ödeme aldı. Negreira'nın oğluna 4 yıl için toplamda 750 bin euro ödeme yapıldığı iddia edildi.



Barça'nın ne için ödeme yaptığı belirtilmezken, ödemelerle ilgili bilgiler İspanya vergi dairesi tarafından yapılan denetimin ardından ortaya çıktı.



BARÇA İDDİALARI YALANLADI



Barcelona Kulübü, Negreira'ya hazırlanan hakem raporları için para ödendiğini iddia etti.



"KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ"



Konuyla ilgili Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Barcelona'ya karşı yapılan kampanya tesadüf değil. Takımımızı istikrarsızlaştırmak istiyorlar ancak kendimizi savunacağız. Tüm belgelerle, bu kampanyanın arkasında kim olduğunu yakında açıklayacağım" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ