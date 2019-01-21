Barcelona için Boateng iddiası

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre Barcelona'nın, Sassuolo forması giyen tecrübeli oyuncu Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Barcelona, 31 yaşındaki hücum oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. İspanyol temsilcisi Kevin-Prince Boateng için sözleşmeye 8 milyon euro satın alma opsiyonu da koyduracak.
Kevin-Prince Boateng bu sezon Sassuolo formasıyla Serie A'da 13 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.Kevin-Prince BoatengSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın