Barcelona hocası da değişime işaret etti!

Barcelona teknik direktörü Quique Setien, Bayern Münih'e karşı aldıkları 8-2'lik hezimetten sonra yaptığı açıklamada değişime işaret etti.



Hezimet sonrası görevine devam edip etmeyeceğinin kendi elinde olmadığını söyleyen Setien, kaptanlardan Pique'nin açıklamalarına da yorum yaptı.



Setien'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Son derece acı verici bir yenilgi. Takım bunalmış durumda! Pique'nin açıklamalarına bir şey diyemiyorum. Ben de buraya geleli 6 ay oldu. Muhtemelen haklıdır. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor!"



Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick ise maç sonunuda yaptığı açıklamada Barcelona karşısında aldıkları skorun sırrını çalışmak olacak belirledi. Flick'in açıklamaları ise şöyle: " Rakibimize baskı yarattığımız anda şansımızın yüksek olduğunu biliyorduk. Ne kadar çalışırsanız, karşılığını da o kadar alıyorsunuz"



