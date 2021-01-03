Süper Lig'deki ilk sezonunda taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini kazanan Hatayspor'u, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Sözcü Gazetesi'ne konuştu. "Sindire sindire Süper Lig'e geldik ve burada kalıcı olacağız" ifadesini kullanan Savaş, "Bir gün Barcelona bizimle oynamak için Hatay'a gelecek" şeklinde iddialı söylemde bulundu.İşte Savaş'ın sözleri: "Hatayspor olarak ayağını yere sağlam basan, programını sağlıklı yapan bir kulübüz. Türk sporuna da katkımız çok olacak. Tesisleşme ve altyapı konusunda projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. 4.5 yılda 3. Lig'den Süper Lig'e yükseldik. Biz ligde asansör takım olmayacağız. 2 yıl önce Süper Lig'i hedeflediğimizi söylediğimizde bize kimse inanmadı. 3 yıl sonraki hedefimiz Avrupa'da mücadele etmek. Nihai hedefimiz Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerle oynamak ve Hatay seyircisini onlarla tanıştırmak. Barcelona ile oynamak 3. Lig'e düşüp Süper Lig'e çıkmaktan çok daha kolay, neden olmasın?""Altyapıda bir sistem oluşturuyoruz. Altınordu ile Ajax ortalamasını yapacağız. Ajax'ta minik bir futbolcu ile A takım oyuncuları aynı ortamı paylaşıyor. Küçük çocuklar kondisyon çalışırken, camdan A takım idmanını seyrediyor. Biz de buna benzer bir yapılanmayla proje hazırladık. 42 dönümlük araziye bu projeyi uygulayacağız. 10 ayda bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.""Mame Diouf, imza atmadan önce Hatay'ı görmek istedi. Hatay'ın coğrafi konumu, Suriye sınırından olması sanki Hatay'da savaş varmış gibi bir algı var. Mame, Hatay'a geldiğinde askerlerin nerede olduğunu sordu. Etrafta asker görmeyince hem şaşırdı hem mutlu oldu, hemen de imzayı attı.""Hocamız Ömer Erdoğan'a, 'Seni biz 3 ay taşıyacağız, 3 ay sonra sen bizi taşımaya başlayacaksın' demiştik. İyi gidiyor. Kendisinin kulübe katkı sağlayacağına inanıyoruz."