Barcelona geleceğin yıldız adayını Manchester United'a kaptırdı

Barcelona'nın geleceğin yıldızı olarak gösterilen 16 yaşındaki sağ beki Marc Jurado Manchester United ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Barcelona geleceğin yıldız adayını Manchester United'a kaptırdı
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30 Haziran 2020 03:32
Barcelona'nın gelecek vaad eden isimlerinden biri olarak gösterilen sağ bek Marc Jurado Manchester United ile anlaştığını resmen açıkladı.

Kişisel Instagram adresinden transferi açıklayan Jurado, 9,5 yıldan bu yana tüm genç yaş kategorilerinde formasını giydiği Barcelona'ya teşekkür ederek Manchester United ile anlaştığını açıkladı. 2004 doğumlu sağ bek Marc Jurado'nun Barcelona tarafından kendisine yapılan sözleşme teklifini geri çevirdiği biliniyordu.

Kariyerinde henüz profesyonel bir maça çıkmayan Marc Jurado için Manchester United'ın yetiştirme bedeli de dahil olmak üzere 1,5 milyon euro'luk ücret ödemesi bekleniyor.



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