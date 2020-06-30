Barcelona'nın gelecek vaad eden isimlerinden biri olarak gösterilen sağ bek Marc Jurado Manchester United ile anlaştığını resmen açıkladı.



Kişisel Instagram adresinden transferi açıklayan Jurado, 9,5 yıldan bu yana tüm genç yaş kategorilerinde formasını giydiği Barcelona'ya teşekkür ederek Manchester United ile anlaştığını açıkladı. 2004 doğumlu sağ bek Marc Jurado'nun Barcelona tarafından kendisine yapılan sözleşme teklifini geri çevirdiği biliniyordu.



Kariyerinde henüz profesyonel bir maça çıkmayan Marc Jurado için Manchester United'ın yetiştirme bedeli de dahil olmak üzere 1,5 milyon euro'luk ücret ödemesi bekleniyor.



