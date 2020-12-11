Barcelona Gabigol davasından tazminat kazandı

Barcelona kulübü, Brezilyalı golcü Gabriel Barbosa'nın Inter'e transferinden önce kendilerinin hakkı olduğununa yönelik CAS'a yaptığı başvuruyu kazandı.



Yapılan açıklamada 2016 yılında Gabriel Barbosa'nın Inter'e transfer olması nedeniyle Barcelona kulübünün 2,9 milyon euro tazminat kazandığı duyuruldu. Neymar'ın Barcelona'ya transferinde Santos üzerinde transfer önceliği anlaşması yapıldığını belgeleyen Barcelona kazandığı tazminatı bildirdi.



30 milyon euro'ya Inter'e transfer olan ancak İtalya'ya ayak uyduramayan Gabriel Barbosa 1 sezon sonda Benfica'ya kiralandı, daha sonra eski kulübü Santos'a kiralanarak formunu yükseltmeye çalışmıştı. 2019'a gelindiğinde ise Flamengo'ya kiralanan Gabriel Barbosa burada performansının zirvesine çıkarak takımının lig şampiyonuğunun yanı sıra Libertadores kupası zaferini almasının en büyük mimarlarından olmuştu.



Gabigol lakaplı 24 yaşındaki golcü oyuncu 2020 yılının başında Flamengo'nun bonservisini Inter'den 17.5 milyon euroya alması ile tamamen ülkesine kesin dönüş yapmıştı.



