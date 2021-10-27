Barcelona, Frankie de Jong için kapıları kapattı!

Barcelona'nın, Manchester City ve Bayern Münih'in transfer listesinde yer alan Frenkie de Jong'un gidişine sıcak bakmadığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Frankie de Jong için kapıları kapattı!
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27 Ekim 2021 16:05
Barcelona'da forma giyen Frankie de Jong için Manchester City ve Bayern Münih'in transferde devreye girdiği ancak Katalan devinin Hollandalı futbolcunun transferine sıcak bakmadığı belirtildi.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Barcelona'nın, Fati, Pedri gibi isimlerle birlikte, de Jong'u da takımın geleceği olarak gördüğü ve transferine izin vermediği kaydedildi.

BAYERN'E RET

Bayern Münih'in yaz transfer döneminde 70 milyon euro'luk bir teklifle Barcelona'nın kapısını çaldığı ancak bu teklifin reddedildiği bildirildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON EURO

Barcelona, 24 yaşındaki de Jong'un kontratını geçen yıl yenileyerek, sözleşmeye 400 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ekledi.


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