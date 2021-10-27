Barcelona, Frankie de Jong için kapıları kapattı!

Barcelona'da forma giyen Frankie de Jong için Manchester City ve Bayern Münih'in transferde devreye girdiği ancak Katalan devinin Hollandalı futbolcunun transferine sıcak bakmadığı belirtildi.



İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Barcelona'nın, Fati, Pedri gibi isimlerle birlikte, de Jong'u da takımın geleceği olarak gördüğü ve transferine izin vermediği kaydedildi.



BAYERN'E RET



Bayern Münih'in yaz transfer döneminde 70 milyon euro'luk bir teklifle Barcelona'nın kapısını çaldığı ancak bu teklifin reddedildiği bildirildi.



SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON EURO



Barcelona, 24 yaşındaki de Jong'un kontratını geçen yıl yenileyerek, sözleşmeye 400 milyon euro'luk serbest kalma maddesi ekledi.





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