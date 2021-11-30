Barcelona, Ferran Torres ile anlaşma sağladı!

Barcelona'nın Manchester City'de forma giyen Ferran Torres ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Ferran Torres ile anlaşma sağladı!
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30 Kasım 2021 18:01
Barcelona ile ilgili Almanya'dan flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sport 1'de yer alan habere göre; Katalan ekibinin, Manchester City'de forma giyen Ferran Torres ile uzun süreli bir anlaşma sağladığı belirtildi.

İspanyol futbolcunun kış döneminde Manchester City'den ayrılmak istendiği vurgulanan haberde, Pep Guardiola'nın bu transferi kabul ettiği kaydedildi.

Öte yandan Barcelona ve Manchester City arasındaki görüşmelerin devam ettiği, İngiliz ekibinin bu transferde 70 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğu aktarıldı.


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