Barcelona Ferencvaros'u gole boğdu

Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Barcelona ile Ferencvaros karşı karşıya geldi.



Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 5-1 kazanmayı başardı.



Maçın 27. dakikasında Barcelona'nın kazandığı penaltıda Messi topu ağlara göndererek maçın ilk golünü kaydetti. 42. dakikada Ansu Fati farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.



İkinci yarının hemen başında 52. dakikada Coutinho skoru 3-0 yapan isim olurken Ansu Fati de asist yaptı. 68. dakikada Pique'nin yaptığı hareket kırmızı karta neden oldu ve kazanılan penaltıyı 70. dakikada Kharatin kaydetti. 82. dakikaya gelindiğinde ise Pedri golünü attı. Maçta son sözü ise 90.dakikada Ousmane Dembele kaydetti ve Barcelona 5-1'lik skorla ilk maçında galibiyete uzanmış oldu.



