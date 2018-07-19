'nin transfer listesinde bulunduğu iddia edileniçin, bonservis fiyatı açıkladı.Barcelona, Fenerbahçe'nin dışında Arsenal'in de ilgilendiği Gomes'in bonservis bedelininolduğunu belirtti.Katalan devinin bu ücretin altında gelecek hiçbir teklifi dinlemeyeceği, istediği teklifin gelmesi halinde de Andre Gomes'i takımda tutacağı kaydedildi.İki sezon önce Barcelona'nın 37 milyon Euro'ya Valencia'dan transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Barcelona'da 31 maçta forma giymişti.