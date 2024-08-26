Barcelona, Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak üzere!

Barcelona, Juventus'tan Federico Chiesa'yı 12 milyon euro artı 2 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Barcelona, Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak üzere!
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26 Ağustos 2024 16:42
Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sol kanat arayışlarını sürdüren Barcelona, Juventus'dan Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak üzere!

Tuttosport'un haberine göre Barcelona, bu transfer için 12 milyon euro artı 2 milyon euro bonus ödeyecek. Katalan ekibinin oyuncuya önerdiği sözleşme detayları ise şu şekilde:
* 3+1 yıllık sözleşme
* 4 milyon euro maaş

Chiesa, geçen sezon Juventus formasıyla 37 maçta forma giyip 10 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Federico Chiesa'nın ismi Beşiktaş'la da anılmıştı.

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