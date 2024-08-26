Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sol kanat arayışlarını sürdüren Barcelona, Juventus'dan Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak üzere!



Tuttosport'un haberine göre Barcelona, bu transfer için 12 milyon euro artı 2 milyon euro bonus ödeyecek. Katalan ekibinin oyuncuya önerdiği sözleşme detayları ise şu şekilde:

* 3+1 yıllık sözleşme

* 4 milyon euro maaş



Chiesa, geçen sezon Juventus formasıyla 37 maçta forma giyip 10 gol 2 asistlik performans sergilemişti.



Federico Chiesa'nın ismi Beşiktaş'la da anılmıştı.





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