Barcelona evinde farklı kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti.



Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, Ousmane Dembele (Dk. 12), Sergi Roberto (Dk. 18) ve Robert Lewandowski'nin (Dk. 22) golleriyle ilk 22 dakikada Athletic Bilbao karşısında 3-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarının 73. dakikasında kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atan Dembele sahanın en iyi oyuncusu olarak öne çıktı.



Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Gavi ve Sergi Roberto, Barcelona'nın farklı galibiyet aldığı gecenin tek kötü haberi oldu.



Katalan takımı, oyuncu değişikliği hakkının hepsini kullandığından 85. dakikada Sergi Roberto sakatlanınca son dakikalarda sahada 10 kişi kaldı.



Bilbao karşısında aldığı galibiyetle puanını 28'e çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in (31) ardından 2. sıradaki yerini korudu.



Athletic Bilbao ise 18 puanla 6. sıraya geriledi.



Diğer yandan ligde gol sayısını 12'ye çıkaran Barcelona'nın Polonyalı futbolcusu Lewandowski gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.









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