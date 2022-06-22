Barcelona, Euroleague için gözünü kararttı

THY Euroleague ekiplerinden Barcelona, gelecek sezon THY Euroleague'i kazanmak için tüm şartları zorlayıp iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor.



İtalyan basınında çıkan habere göre; Kadrosunda Nikola Mirotic ve Cory Higgins gibi yıldızlar bulunan İspanyol ekibi, gelecek sezona Jan Vesely, Tomas Satoransky ve Nikola Kalinic transferleri ile girmek istiyor.



8 yılın ardından Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Çek yıldız pivot Jan Vesely'i kadrosuna kattığını kısa süre içerisinde açıklaması beklenen Barcelona'nın, son olarak Washington Wizards'ta forma giyen bir diğer Çek yıldız oyun kurucu Tomas Satoransky ve Fenerbahçeli eski forvet Nikola Kalinic transferlerinde de son aşamaya geldiği ifade edildi.



Barcelona'nın Nikola Kalinic transferi için Kızılyıldız'a 150 bin euro buy-out ücreti ödeyeceği belirtildi.







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