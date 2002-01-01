Barcelona, espor şubesini açtı



eFootball.Pro sitesi Barselona oyuncusu Gerard Pique'ye ait bir dijital futbol rekabet arenası sitesi. Yeni kurulan bu site, bağlantıları sayesinde daha şimdiden büyük ortaklıklara imza attı. Bu ortaklıklardan ilki Konami oyun şirketinden geldi. Konami eFootball.Pro ile anlaşarak sitenin PES turnuvaları düzenlemesine ön ayak olacak.



Gerard Pique ve Konami'nin bu birlikteliğine bir destek de FC Barcelona'dan geldi. Takım, oyuncusunun girişimine kayıtsız kalmayarak birkaç hafta sonra başlayacak olan PES 2018 ligine takım olarak katılım yapacağını duyurdu. Barselona'nın katılmasıyla da birlikte ligin potansiyeli bir anda çok yukarılara çıktı. Tahmin ediyoruz ki ilerleyen günler bir çok üst düzey takımın bu organizasyona takım seviyesinde katılım yapacağını duyacağız.



Barcelona'nın resmi sitesi üzerinden duyurduğu Espor Branş haberinin detayları henüz mevcut değil. Detaylar ve takımın kadrosu önümüzdeki günlerde açıklanacak.



eFootball.Pro'nun kurucusu Gerard Pique'nin açıklamaları:



"Bir futbolcu olarak kulübümün KONAMI ile birlikte hazırladığımız bu inovatif projeyle espor dünyasına giriş yapmasından ötürü çok heyecanlıyım. Dijital dünyadaki bu yeni maceralarında kulübüme taraftarları diğer sporlarda olduğu gibi hissetmelerini sağlayacak şekilde yol göstereceğiz."



Konami'nin Marka ve İş Geliştirme Direktörü Jonas Lygaard'ın açıklamaları:



"Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan FC Barcelona'nın PES platformunda espor dünyasına adım atmasından son derece mutluyuz. Bu anlaşma taraftarlara gönül verdikleri kulüplerini en iyi küresel mekanlarda resmen temsil etme fırsatını sunacak."



