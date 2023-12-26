Barcelona eski oyuncusunu geri getiriyor

Finansal olarak zor günler geçiren Barcelona kış veya yaz transfer döneminde kadrosuna savunma takviyesi yapmak için harekete geçti.



ESKİ OYUNCULARINI İSTİYORLAR



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, 2018 yılında 30 milyon euro karşılığında Everton'a yolladığı Yerry Mina'yı tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçti.



Sezon başında bonservissiz şekilde Everton'dan Fiorentina'ya giden 29 yaşındaki Yerry Mina'nın sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor.



6 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Fiorentina formasıyla 6 resmi maça çıkan Yerry Mina bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.





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