Barcelona eski oyuncusunu geri getiriyor

Stoper hattına takviye yapmak isteyen ancak finansal olarak zor durumda olan Barcelona gözünü eski oyuncusu Yerry Mina'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona eski oyuncusunu geri getiriyor
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26 Aralık 2023 21:04
Finansal olarak zor günler geçiren Barcelona kış veya yaz transfer döneminde kadrosuna savunma takviyesi yapmak için harekete geçti.

ESKİ OYUNCULARINI İSTİYORLAR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Barcelona, 2018 yılında 30 milyon euro karşılığında Everton'a yolladığı Yerry Mina'yı tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sezon başında bonservissiz şekilde Everton'dan Fiorentina'ya giden 29 yaşındaki Yerry Mina'nın sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor.

6 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fiorentina formasıyla 6 resmi maça çıkan Yerry Mina bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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