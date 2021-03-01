Barcelona eski başkanı Bartomeu tutuklandı

Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu, "Barçagate" operasyonu kapsamında yapılan soruşturma sonrasında "yolsuzluk yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.



'BarcaGate' operasyonu kapsamında gözaltına alınan Josep Bartomeu, kulüp üstünde etkisi olan Messi, Pique ve Xavi gibi isimleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlandı.



Pique: " Kulübün efsanelerini ve aktif oyuncuları eleştirmek için para harcadılar, bu acımasızca. Açıklama istedim ve Bartomeu bana "Gerard, bilmiyordum" dedi. "



