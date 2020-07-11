La Liga'nın 36. haftasında Barcelona deplasmanda Valladolid ile karşı karşıya geldi. Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan mücadeleyi Barça 1-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk yarışında "devam" dedi.Barcelona'ya galibiyeti getiren gol, 15. dakikada Messi'nin asistinde Arturo Vidal ile geldi. Messi, Thierry Henry'den sonra (02-03) son 20 yılda bir sezonda 20 gol ve 20 asistlik lig performansına ulaşan 2. oyuncu oldu.Valladolid'de milli oyuncumuz, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin devre arasında oyuna dahil oldu ancak skoru değiştiremedi.Bu sonuçla Barcelona üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 79 yaptı ve maçı eksik olarak Real Madrid'in 1 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı. Üst üste 2. maçta yenilen Valladolid ise 39 puanda kaldı.La Liga'nın 37. haftasında Barcelona evinde Osasuna'yı konuk edecekken, Valladolid deplasmanda Eibar'a konuk olacak.