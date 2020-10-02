Barcelona Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun takımını üzdü

İspanya La Liga'nın 4. hafta mücadelesinde Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un takımı Celta Vigo, Barcelona'yı ağırladı.



Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona 3-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Maçın henüz 11. dakikasında son günlerin hatta yılların en formda genç yeteneği Ansu Fati'nin golüyle Barcelona öne geçti. 42. dakikaya gelindiğinde ise Barcelona'dan Lenglet ikinci sarıda kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ilk yarı Barcelona üstünlüğü ile bitti.



İkinci yarıda Celta Vigo rakibinin eksik olmasından faydalanıp gol bulmaya çalışsa da başarılı olamadı ve 51. dakikada Olaza kendi kalesine attığı golle konuk ekip Barcelona skoru 2-0 yaptı. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Sergi Roberto'nun golü farkı üçe çıkararak skoru belirledi.



Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlarken Emre Mor ise ilk 11'de başlayıp 60. dakikada oyundan alındı.



Bu sonucun ardından Barcelona henüz 2. maçını oynamış olmasına rağmen 6 puana yükseldi. Celta Vigo ise 4. maçında 5 puanda kaldı.



