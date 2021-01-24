Barcelona, Elche deplasmanından galibiyetle döndü

La Liga'da Barcelona, deplasmanda Elche'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Elche deplasmanından galibiyetle döndü
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24 Ocak 2021 22:24
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Elche'yi 2-0 yendi. 

Karşılaşmanın 39. dakikasında Frenkie De Jong'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Barcelona, 89. dakikada Ricard Puig'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. 

Üst üste beşinci deplasman maçından da kayıpsız ayrılan Barcelona, puanını 37'ye çıkardı. Küme düşme potasındaki Elche ise 17 puanda kaldı.



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