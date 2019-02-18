Barcelona El Clasico'yu kazandı, şampiyon oldu!

İspanya Kupası finalindeileLassa karşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk periyotunu 20-16 önde tamamlayan Barcelona, ikinci çeyrekte farkı koruyamadı ve devreye 35-35'lik skorla girildi.Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde yalnızca 11 sayı atabilen ve son periyota 60-46 geride giren Barcelona, son bölümde müthiş bir geri dönüş yaptı ve maçı 77-77'lik skorla uzatmaya taşımayı başardı.Uzatma periyodu nefes keçen maçta Barcelona Lassa, Real Madrid'i 94-93 mağlup etti ve İspanya Kupası'nda şampiyon oldu.