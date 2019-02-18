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Barcelona El Clasico'yu kazandı, şampiyon oldu!

Barcelona Lassa, İspanya Kupası finalinde Real Madrid'i 94-93 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona El Clasico'yu kazandı, şampiyon oldu!
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18 Şubat 2019 00:11
İspanya Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona Lassa karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk periyotunu 20-16 önde tamamlayan Barcelona, ikinci çeyrekte farkı koruyamadı ve devreye 35-35'lik skorla girildi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde yalnızca 11 sayı atabilen ve son periyota 60-46 geride giren Barcelona, son bölümde müthiş bir geri dönüş yaptı ve maçı 77-77'lik skorla uzatmaya taşımayı başardı.

Uzatma periyodu nefes keçen maçta Barcelona Lassa, Real Madrid'i 94-93 mağlup etti ve İspanya Kupası'nda şampiyon oldu.

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