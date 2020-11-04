'Barcelona Devler Ligi'ni kazanamaz'

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'ndeki favoriler hakkında açıklamalarda bulundu.



Barcelona ile karşılaşacak olan Lucescu, Katalan ekibinin kupanın favorileri arasında yer almadığını iddia etti.



"PSG, CITY VE BAYERN ÖNDE"



Mircea Lucescu açıklamasında; "Barcelona'nın şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bayern Munih, Manchester City ya da Paris Saint-Germain'in daha fazla şansı var." dedi.



Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev, Juventus ve Barcelona'nın olduğu grupta ilk maçından 1 puan çıkardı.



