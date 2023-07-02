Barcelona, Dest'i satışa çıkardı

La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, yeni sezon planlamalarına devam ediyor. İspanyol devi, geçtiğimiz sezon Milan'a kiraladığı 22 yaşındaki sağ bek Sergino Dest'i satış listesine koydu.



Marca'nın haberine göre; Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Amerikalı genç sağ beki kadroda düşünmediğini oyuncuya iletti.



Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, Dest'in menajeri ile bir araya geldiği ve görüşmelere açık olduklarını belirttiği ifade edildi.



FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI



Geçtiğimiz sezon daha fazla süre alması için Milan'a kiralanan Dest, İtalyan ekibinde de fazla forma şansı bulamadı. Milan'da sadece 14 karşılaşmada görev alan Amerikalı sağ bek gol katkısı yapamadı.



Milan, Dest için sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunu kullanmadı.



Sergio Dest'in piyasa değeri 10 milyon olarak belirtiliyor.





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