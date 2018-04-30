La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 86 yaptı ve en yakın rakibine 11 puan fark atarak şampiyonluğu garantiledi.
Barcelona, son 10 sezonda 7, La Liga'da 25. şampiyonluğunu ilan etti
Sahadan mağlubiyetle ayrılan Emre Çolak'ın Deportvio La Coruna ise 28 puanda kaldı ve en yakın rakibinin 12 puan gerisinde kalarak ligden düşmesi kesinleşti.
Barcelona'nın golleri 7. dakikada Coutinh, 38, 82 ve 85. dakikalarda Lionel Messi'den geldi.
Deportivo La Coruna'da ise 40. dakikada Lucas Perez ve 64. dakikada milli futbolcu Emre Çolak golleri kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 86 yaptı ve en yakın rakibine 11 puan fark atarak şampiyonluğu garantiledi.
Barcelona, son 10 sezonda 7, La Liga'da 25. şampiyonluğunu ilan etti
Sahadan mağlubiyetle ayrılan Emre Çolak'ın Deportvio La Coruna ise 28 puanda kaldı ve en yakın rakibinin 12 puan gerisinde kalarak ligden düşmesi kesinleşti.
Barcelona'nın golleri 7. dakikada Coutinh, 38, 82 ve 85. dakikalarda Lionel Messi'den geldi.
Deportivo La Coruna'da ise 40. dakikada Lucas Perez ve 64. dakikada milli futbolcu Emre Çolak golleri kaydetti.
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Barcelona ambargosu;
2008/09: 🏆 Barcelona
2009/10: 🏆 Barcelona
2010/11: 🏆 Barcelona
2011/12: 🏆 Real Madrid
2012/13: 🏆 Barcelona
2013/14: 🏆 Atletico
2014/15: 🏆 Barcelona
2015/16: 🏆 Barcelona
2016/17: 🏆 Real Madrid
2017/18: 🏆 Barcelona pic.twitter.com/ODNj8Lno1w
— Sporx (@sporx) 29 Nisan 2018