Barcelona, son 10 sezonda 7, La Liga'da 25. şampiyonluğunu ilan etti

Barcelona ambargosu;



2008/09: 🏆 Barcelona

2009/10: 🏆 Barcelona

2010/11: 🏆 Barcelona

2011/12: 🏆 Real Madrid

2012/13: 🏆 Barcelona

2013/14: 🏆 Atletico

2014/15: 🏆 Barcelona

2015/16: 🏆 Barcelona

2016/17: 🏆 Real Madrid

2017/18: 🏆 Barcelona pic.twitter.com/ODNj8Lno1w



— Sporx (@sporx) 29 Nisan 2018

La Liga'dailekarşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 86 yaptı ve en yakın rakibine 11 puan fark atarak şampiyonluğu garantiledi.Sahadan mağlubiyetle ayrılan Emre Çolak'ın Deportvio La Coruna ise 28 puanda kaldı ve en yakın rakibinin 12 puan gerisinde kalarak ligden düşmesi kesinleşti.Barcelona'nın golleri 7. dakikada Coutinh, 38, 82 ve 85. dakikalarda Lionel Messi'den geldi.Deportivo La Coruna'da ise 40. dakikada Lucas Perez ve 64. dakikada milli futbolcu Emre Çolak golleri kaydetti.