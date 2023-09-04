Barcelona deplasmanda 3 puanı kaptı

İspanya La Liga'da Barcelona deplasmanda Osasuna'yı mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Barcelona deplasmanda 3 puanı kaptı
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04 Eylül 2023 01:41
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona, deplasmanda Osasuna'yı 2-1 mağlup etti.

Barcelona, karşılaşmanın ilk yarısını 45+1. dakikada Jules Kounde'nin attığı golle 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi takım 76. dakikada Ezequiel Avila ile skora eşitliği getirse de 85. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı gol Barcelona'ya üç puanı getirdi.

Osasuna'da Alejandro Catena, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Puanını 10'a yükselten Barcelona, Girona'nın ardından averajla 3. sırada bulunuyor.

Osasuna ise 6 puanla 10'unculukta kaldı.

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