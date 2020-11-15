'Barcelona, Dembele'yi Mbappe'ye tercih etti'

Real Madrid, yaz transfer döneminde Fransız yıldız Kylian Mbappe için transfer planları yapıyor. Ortaya çıkan çarpıcı gerçeğe göre Mbappe bundan 3 yıl önce La Liga'ya Barcelona formasıyla adım atabilirdi.



2010-2020 yılları arasında Barcelona'da görev yapan Javier Bordas, Mbappe ile ilgili yaşananları anlattı.



"BARCELONA'YA GELECEKTİ"



Mbappe'nin gerçekleşmeyen transferi ile ilgili konuşan Javier Bordas; "Dembele'nin Dortmund'dan transferini gerçekleştirdiğimizde, menajerinden Mbappe'nin transfer için boşta olduğunu söyleyen telefonu aldım. Dönemin başkanı Bartomeu ile konuştum ve bana araştırmamı söyledi. Mbappe'nin babasını aradım ve bana oğlunun Real Madrid'e gitmeyeceğini söyledi çünkü orada Ronaldo, Benzema ve Bale vardı. Barcelona'ya gelebilirdi çünkü artık Neymar olmayacaktı." dedi.



"100 MİLYON AVROYA TAMAMDI"



Barcelona'nın transferde o dönem daha avantajlı olduğunu anlatan Bordas; "Monaco Başkanı, Mbappe'nin direkt rakipleri olan PSG yerine Barcelona'ya gitmesine sıcak bakıyordu. Bu transferi 100 milyon avroya bitirmek mümkündü ve Neymar'ı 222 milyona gönderdiği için Barça'nın harcayabilecek parası vardı. Sonuç olarak Dembele tercih edildi çünkü onun daha iyi bir takım oyuncusu olduğunu düşündüler." dedi.



İspanyol devi Barcelona'da sakatlıklarla boğuşan Dembele, 82 maça çıkabildi ve 39 gole direkt katkı sağladı. Diğer yandan ise Mbappe, Paris ekibiyle 132 maça çıktı ve 155 gole direkt katkı yaptı.



