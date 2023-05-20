Barcelona'dan Xavi'ye yeni sözleşme

Barcelona, Lionel Messi'nin ayrılığının ardından takımı ilk kez lig şampiyonluğuna taşıyan Xavi Hernandez'in sözleşmesini uzatmak istiyor.



Sport'ta yer alan habere göre, Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta'nın, önümüzdeki günlerde 43 yaşındaki teknik adam ile yeni sözleşme için bir araya geleceği belirtildi.



Barcelona'nın, Xavi'nin 2024'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak istediği kaydedildi.



Kasım 2021'den bu yana Barcelona'yı çalıştıran Xavi Hernandez, lig şampiyonluğunun yanı sıra İspanya Süper Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.



