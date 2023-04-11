Barcelona'dan sürpriz beraberlik

La Liga'nın 28. haftasında Barcelona, sahasında Girona'yla 0-0 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Barcelona'dan sürpriz beraberlik
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11 Nisan 2023 00:16
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, Girona ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde 28. haftanın kapanış maçında, şampiyonluğun en önemli favorisi Barcelona, orta sıralarda yer alan Girona'yı Camp Nou Stadı'nda konuk etti.

Maç boyunca baskılı oynamasına rağmen girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Katalan temsilcisi, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, haftayı mağlubiyetle tamamlayan şampiyonluk yolundaki rakibi ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı. 35 puanlı Girona ise 11. sırada yer aldı.

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