Barcelona'dan Sertaç Şanlı'ya yeni sözleşme teklifi!

İspanya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Barcelona, sözleşmesi bu yaz sona erecek Sertaç Şanlı'ya yeni sözleşme teklif etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona'dan Sertaç Şanlı'ya yeni sözleşme teklifi!
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26 Haziran 2023 17:49
Son güncelleme 26 Haziran 2023 17:53
İspanya Ligi'nde Real Madrid'i 3-0 süpürerek şampiyonluğa uzanan Barcelona, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.

AS Gazetesi'nin haberine göre; Barcelona iç transferde Sertaç Şanlı ile yeni sözleşme yapmak istiyor. Maddi anlamda küçülmeye gidecek Katalan kulübünün milli oyuncuya şu anki maaşından daha düşük bir maaş içeren yeni bir kontrat sunduğu belirtildi. 

Sertaç Şanlı'nın bu teklife henüz cevap vermediği ifade edilirken milli oyuncuya İtalya'dan da ilgi olduğu aktarıldı. 

39 MAÇTA SÜRE ALDI

Geçtiğimiz sezon Barcelona ile İspanya Ligi'nde 39 karşılaşmada süre alan 2.12 boyundaki pivot, maç başına 7.8 sayı, 4.0 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları ile mücade etti. 

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