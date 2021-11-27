Barcelona'dan Sertaç Şanlı'ya Milli Takım yasağı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Sertaç Şanlı'nın A Milli Takım kampına katılmasına kulübü Barcelona tarafından izin verilmediğini ve milli oyuncunun Büyük Britanya maçında oynayamayacağını bildirdi.



TBF'den yapılan açıklamada, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yarın Büyük Britanya'yı konuk edecek milli takımda Sertaç Şanlı'nın kadroda yer alamayacağı belirtildi.



Açıklamada, "Barcelona'da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle milli takımımızın Büyük Britanya ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Türkiye Basketbol Federasyonu, konuyla ilgili rahatsızlığını FIBA'ya iletmiş olup, gerekli girişimlerde bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.





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