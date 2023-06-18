Barcelona'dan santrfor'a 18'lik yıldız

Bu sezon La Liga'da şampiyon olan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Barcelona, Athletico Paranaense'den genç yıldız adayını transfer etmek üzere.



Athletico Paranaense'de gösterdiği performansla dikaktleri üstüne çeken 18 yaşındaki Vitor Roque kişisel şartlarda Barcelona'yla anlaştığı söylendi.



BONUSLARLA 45 MİLYON



Barcelona 18 yaşındaki Brezilyalı santrfor için Athletico Paranaense'ye 35 milyon artı bonuslar olmak üzere toplamda 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



25 MAÇTA 10 GOL



Athletico Paranaense'de bu sezon 25 maçta görev alan Vitor Roque bu maçlarda 10 gol, 5 asistlik katkı sağladı.





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