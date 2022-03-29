Barcelona'dan Raphinha için 50 milyon euro!

Barcelona, Leeds United'dan kadrosuna katmak istediği Raphinha için teklifini artırdı. Katalan ekibi, 35 milyon euro'luk teklifini bonuslarla birlikte 50 milyon euro'ya çıkardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan Raphinha için 50 milyon euro!
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29 Mart 2022 20:15
Barcelona, yeni sezonda kadrosuna katmak istediği futbolculardan biri olan Raphinha için Leeds United'a teklifini artırdı.

Sport'ta yer alan habere göre; daha önce Brezilyalı futbolcu için 35 milyon euro'luk teklif yapan Barcelona, bu kez bonuslar dahil 50 milyon euro'luk yeni bir teklifte bulundu.

Haberde ayrıca Barcelona'nın bu teklifi 40 milyon euro net, 10 milyon euro ise bonus şeklinde yaptığı belirtildi.

Öte yandan Katalan devinin, bu rakamların üzerine çıkmayı düşünmediği de vurgulandı.

25 yaşındaki Brezilyalı Raphinha'nın sözleşmesinde 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

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