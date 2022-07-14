İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United, Barcelona forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bu transferle ilgili son durum ortaya çıktı.



KULÜPLER 85 MİLYON EURO'YA ANLAŞTI



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; kulüpler futbolcunun transferi için 85 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Barcelona ile Manchester United, 75 milyon Euro bonservis bedeli konusunda el sıkışırken bonusların da 10 milyon Euro olduğu belirtildi.



FRENKIE DE JONG, BARCELONA'DA KALMAK İSTİYOR



Fakat; futbolcu ise Barcelona'da kariyerine devam etmek istiyor. Önceliği Katalan ekibinde kalmak olan 25 yaşındaki futbolcunun durumu halen çözülmesi gereken bir sorun olarak göze çarpıyor.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Frenkie de Jong geçen sezon Barcelona'da 47 maçta 3528 dakika süre aldı ve 4 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Hollandalı, daha önce ülkesinde Ajax ve Willem formalarını da terletmişti.





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