Barcelona'dan Pedri'ye özel izin çıktı

Barcelona'nın 18 yaşındaki oyuncusu, kendisi açısından oldukça yorucu geçen sezonun ardından kulüpten 2 haftalık özel izin aldı.



Geçtiğimiz sezonun başlaması ile birlikte Barcelona'da La Liga, Kral Kupası, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, İspanya Milli Takımı ile EURO 2020 ve Tokyo Olimpiyatları'na katılarak 73 maça çıkan Pedri tatil yapmadan yeni sezonun ilk hafta maçında oynamıştı.



Barcelona teknik direktörü Ronaldo Koeman yaptığı açıklamada Pedri'ye özel izin verdiklerini açıklayarak, "Çok yorucu şekilde geçen sezonun ardından Pedri'yle konuştuk. Kendisine iyi geleceğini düşündüğümüz 2 haftalık özel izinle takımdan ayrı olarak izin yapacak. Bunu fazlasıyla hak etti" sözlerini kullandı.



Oyun stiliyle Andres Iniesta'ya benzetilen Pedri, 1 sezonda en fazla maça çıkan oyuncu ünvanını almıştı.



