Barcelona'dan Negreira açıklaması: "Hiçbir şey yapamazlar"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Negreira Davası" hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan Negreira açıklaması: 'Hiçbir şey yapamazlar'
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16 Nisan 2023 17:14
Barcelona Başkanı Joan Laporta, hakemlere para gönderildiği iddiasıyla açılan "Negreira Davası" hakkında açıklamalarda bulundu.

Kulüp olarak çekinmeleri gereken bir şey olmadığını söyleyen Laporta, "Ellerinde bize karşı sunacakları hiçbir şey yok, çünkü yanlış bir şey de yok. Olayı büyütüp duruyorlar." dedi.

Sözlerine devam eden Laporta, "Bahsedilen şirket ile adı geçenlerden birisi eski bir hakem, diğeri de Hakem Kurulu'nun eski başkan yardımcısı. Bu insanların skorlara etme kapasiteleri yok çünkü hakemleri belirleyen kişiler bunlar değil." ifadelerini kullandı.

Tarihsel olarak tahkim konularında danışılan bir kulüp olduğunu söyleyen Real Madrid'in konu hakkındaki tutumuna da değinen Laporta, "Bu açıklamaların hiçbir mantığı yok. Barcelona'yı çok seviyoruz ve bu kulüp için hissettiğimiz saf duyguların kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Kısa süre içinde her şeyi açıklayacağız." dedi.

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