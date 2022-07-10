Barcelona'dan Miralem Pjanic kararı

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Miralem Pjanic için Barcelona'dan karar çıktı. Transferde gözde olan oyuncu önce kampa katılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona'dan Miralem Pjanic kararı
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10 Temmuz 2022 15:25
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, Barcelona'nın futbolcu ile ilgili kararı da merak ediliyor. İspanyol basını, Bosnalı futbolcu ile ilgili son durumu yazdı.

PJANIC BARCELONA KAMPINA KATILACAK

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Pjanic'in son durumunu görmek istiyor. Böylece Pjanic, 16 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamp kadrosunda yer alabilir.

TRANSFERDE BİRÇOK TAKIMLA ANILIYOR

Pjanic'in adı yakın zamanda Talisca ve Vincent Aboubakar'ın da oynadığı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anılmıştı. Futbolcuya iyi bir teklif gelirse Barcelona oyuncuyu elden çıkaracak.

LYON DA DEVREDE

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Miralem Pjanic, toplamda 26 karşılaşmada görev yaparken 4 asist yaptı. Pjanic'e Fransız takımı Lyon'un da talip olduğu ifade ediliyor.



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