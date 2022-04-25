Barcelona'dan Miralem Pjanic kararı!

Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miralem Pjanic'in takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Bonservisi Barcelona'da bulunan Boşnak yıldızın siyah-beyazlılarla yola devam etmeyeceği ve kulübüne döneceği iddia edilmişti. İspanyol devi, Pjanic ile ilgili transfer kararını verdi. İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Barcelona'dan Miralem Pjanic kararı!
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25 Nisan 2022 11:37
İspanyol devi Barcelona, Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen ancak beklentilerin altında kalan Miralem Pjanic ile ilgili transfer kararını verdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Pjanic, siyah beyazlılardaki kiralık sözleşmesi sona erdiğinde Barcelona'ya geri dönecek.

Ancak Barcelona teknik direktörü Xavi'nin, 32 yaşındaki orta sahayı gelecek sezon takım kadrosuna dahil etme planının olmadığı belirtildi.

Boşnak oyuncu için en olası seçeneğin bu yaz ayrılık olduğu kaydedildi.

Miralem Pjanic, bu sezon siyah beyazlı forma altında 35 karşılaşmada görev alırken, 4 asist kaydetti.

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